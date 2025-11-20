木原稔官房長官は20日の記者会見で、外国為替市場で円安が進行していることに関し「一方向な、また急激な動きもみられ憂慮している。無秩序な動きについては、高い緊張感を持って見極めている」と述べた。市場では、政府の経済対策の規模拡大による財政悪化懸念から円相場が下落しているとの指摘も出ている。木原氏は「財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保していく」と強調した。