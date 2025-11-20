ODD Foot Worksが、9月にリリースした約3年ぶりとなるニューアルバム『ODD FOOT WORKS 2』より「Occult Freestyle」のミュージックビデオを公開した。「Occult Freestyle」は『ODD FOOT WORKS 2』の中盤に位置し、タイトル通りフリースタイル然とした自由奔放なラップとジャジーかつドープなサウンドが織りなす異色曲で、次曲「WA WA WA」へシームレスに繋げるインタールード的な役割を果たす1曲。MVでは2倍速にした音源にリップシ