セブン-イレブン各店では、2025年11月20日から26日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。11月18日から始まったキャンペーンはこちらから。「C1000 ビタミンレモン」シリーズも無料1つめの対象商品は、グリコ「カフェオーレ」「カフェオーレ たっぷりミルク」「カフェオーレ コーヒー濃いめ」（各180ml）です。いずれか1本を購入すると、同商品のいずれか1本と引き換えられる無料