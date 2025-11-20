俳優の松下洸平が２０日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「風邪流行ってますのでね、あったかくしてねー」とつづり、全身写真や、どアップの写真などを投稿。ブラウンで統一した、秋っぽいコーディネートを披露した。この投稿にファンからは「ブラウンコーデもお似合い」「元気が出ました」「髪切ったのかな？」「髪ぃぃーーー」「今日もカッコいい」などの声が寄せられている。