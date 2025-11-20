タレントの若槻千夏が２０日、都内で行われたサントリー「ボジョレー・ヌーヴォー２０２５」解禁＆「ヌーヴォウィーク」一日宣伝部長就任イベントに出席した。毎年１１月の第３木曜日。ワイン愛好家が首を長くして待つボージョレ・ヌーボーの解禁日だ。秋らしい黄色のワンピース姿で登場した若槻は「ワインに合うような華やかなワンピースで来ました」と声を弾ませた。赤ワインが注がれたグラスを片手に持ち、解禁の音頭をとる