東京都は、繁忙期となる年末年始における交通渋滞を防止するため、道路やライフラインの新設・補修などの路上工事を１２月１５日から順次抑制する。昨年１２月も実施し、工事時間の年平均より２４％を削減した。対象は都内の国道、都道、首都高速道路で車線規制を伴う工事。交通事故防止や災害防止のための緊急工事（道路陥没、水・ガス漏れ対応など）や、道路保全の維持作業、沿道建物へのライフライン供給工事、常設作業帯内