２４年の中京記念と、今年の中山金杯を勝ったアルナシーム（牡６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父モーリス）が現役を引退し、乗馬になることが分かった。管理する橋口調教師と、サラブレッドクラブライオンが１１月２０日、発表した。同馬は京都大賞典６着のあと、有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山）を目指して滋賀・ノーザンファームしがらきで調整されていたが、右前脚の種子骨靱（じん）帯炎を発症し、有馬記念出走を断念。関