女優の中条あやみが、俳優・竹内涼真、女優・夏帆がダブル主演するＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・午後１０時）のあでやかなオフショットを公開し、話題となっている。同ドラマに通販会社の社長・柏倉椿役で出演する中条は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「椿、一度きりの人生楽しみきるために何事も全力で挑むがポリシーです」と記し、肩を出したデコルテ全開の真っ赤なドレスを着たショットをア