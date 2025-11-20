こんにちは！みなさん！11月のコラムをお届けします！紅葉が綺麗な季節になってきましたね。落ち葉がひらひらと舞い落ちる光景に幸せを感じる今日この頃です。紅葉見に行きたい気持ちが高まっています。おすすめのスポットがあればぜひ教えてください。最近は本格的に寒くなる前だからなのか、少しセンチメンタルな気分が続いています。とは言えお仕事もあるし生活は続く！私もそんなときがありますが、皆さんも日々の中で“お労り