トラブルに気を付けながらマッチングアプリを正しく利用してもらおうと、県がショートドラマを作成しました。 県の公式YouTubeなどで公開された動画は体が入れ替わってしまった親子がマッチングアプリの選び方や困ったときの相談先を伝えていくドラマです。出会った相手に個人情報を聞かれても教えないこと。アプリを選ぶ際に「IMS認証」という第三者が客観的に評価する認証制度などを紹介しています。娘役を務めた魚沼市