【新興国通貨】ドル高受けて７．１１台後半推移＝中国人民元 ドル人民元は７．１１台後半での推移。高値は７．１１８２を付け、１１月１２日以来の高値圏。対円ではドル円の上昇もあって２１円８２銭まで上値を伸ばした。ドル人民元での元安よりも円安の勢いが強い。 USDCNY 7.1177CNYJPY 22.107