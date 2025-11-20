À¾Ìî¥«¥Ê¤¬¥­¥é¥­¥éµ±¤¯Çò¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç²Î¤¦¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¡¢TikTok¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Àー¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¦¡ØFall In Love With You Again Tour 2025¡Ù¤Ç¤Î²Î¾§¥·ー¥ó ¡ÚÆ°²è¡ÛÀ¾Ìî¥«¥Ê¤¬¸÷µ±¤¯¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÉ÷¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ê¤É①～③ ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤â¤·¤â±¿Ì¿¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡£¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤ÄÀ¾Ìî¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¤ÏÅÅ¾þ¤¬»Ü