財政悪化懸念で円安債券安米雇用統計次第でドル円160円目指すかトリプル安は免れる 日本財政悪化懸念で債券価格が下落し利回りは連日急上昇。10年債利回りは1.8%に上昇し2008年来高水準、30年債利回りは過去最高水準を更新した。 円売りが止まらず、ドル円は一時157.47円付近まで上昇、豪ドル円は102円台に乗せた。円安加速でも日本政府から強めの文言を使用した牽制発言はない。そのため政府が円安を容認していると市場