東京午前のドル円は１５７．４７円付近まで円安・ドル高推移した。１月以来の円安・ドル高水準を更新している。日本の財政悪化見通しや、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録を手がかりに来月の米利下げ見送り観測が強まったことが背景。円債市場で３０年債利回りは３．３８％まで上昇し、過去最高水準を更新するなど、円債への売りが継続している。本日は９月の米雇用統計や米新規失業保険申請件数など、発表が見送られてい