静岡県境界問題連絡協議会が19日開かれ、境界に関する諸問題について情報交換を行いました。県境界問題連絡協議会は土地家屋調査士や行政などが2019年に発足させたもので、土地の境界線に関するトラブルの解決などを目的としています。19日の協議会には県内20市町が参加し、会員から寄せられた境界確定などに関する質問への回答やグループディスカッションが行われ、参加者は境界に関する諸問題について情報交換を行いました