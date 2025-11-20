『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が11月14日に放送され、声が小さすぎる剣道少年が大きな声を出すための特訓をする様子が描かれた。【映像】去年負けたライバルと再戦する様子（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「声が小さすぎる剣道少年」は