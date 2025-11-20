東京大学医学部付属病院の医療機器選定をめぐる贈収賄事件で、逮捕された医師の男が受け取った金でタブレット端末などを購入し、親族にプレゼントしていたことが分かりました。この事件は「東京大学医学部付属病院」の医師・松原全宏容疑者（53）が、医療機器メーカー「日本エム・ディ・エム」が販売する製品を優先的に使う見返りに、病院の口座に寄付金名目で現金を振り込ませ、およそ70万円を受け取った疑いで逮捕されたものです