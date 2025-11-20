マッチングアプリで知り合った男性を飲食店に誘導し、現金630万円やネックレスをだまし取ったとして、警視庁保安課は20日までに、詐欺の疑いで東京都新宿区、無職池田琉之介容疑者（22）ら男女3人を逮捕した。同課によると、3人は同様の手口で金をだまし取るグループのメンバーといい、これまでに今回の3人を含め計17人が詐欺容疑などで逮捕された。3人の逮捕容疑は5月上旬ごろ、20代男性から、店への損害金名目で、現金630万