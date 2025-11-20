鹿児島県薩摩川内市のJR鹿児島線川内駅で昨年12月に貨物列車が脱線した事故で、運輸安全委員会は20日、発生1年以内に調査を終えられないとして経過報告を公表した。駅構内にある線路の分岐器（ポイント）のレール内側に線状の傷があったと説明。脱線に至った経緯などを引き続き分析するとした。経過報告によると、昨年12月12日未明に川内駅を出発した貨物列車が、線路の交差箇所を時速約15キロで通過した際、運転士が大きな揺