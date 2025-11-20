将棋の糸谷哲郎八段（37）と中村太地八段（37）が11月20日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で第84期順位戦A級5回戦の対局を午前10時から開始した。【映像】糸谷八段VS中村八段 対局開始時の表情藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦者を争う順位戦A級5回戦が進行中。現在リーグ首位に立つのは、前期の名人挑戦者で5戦無敗をキープしている永瀬拓矢九段（33）だ。糸谷八段は3勝1敗、中村八段は1勝3敗の成