岡山県が導入を目指す「地方版図柄入りナンバープレート」のデザインなどを検討する1回目の会議が開かれました。 【写真を見る】「地方版図柄入りナンバープレート」の検討会議始まる2027年秋からの交付目指し来年度にはデザイン案を一般公募【岡山】 会議には、自動車販売や観光に関わる団体の代表など8人が参加しました。地方版図柄入りナンバープレートは、地域の魅力を発信しようと20