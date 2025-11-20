伊野尾慧と松本穂香がW主演を務める新ドラマ「50分間の恋人」が１月18日（日）よりスタート（毎週日曜よる10時15分～ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）。伊野尾演じる晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさや真っすぐさに松本演じる菜帆が次第に惹かれていく、ズレきゅんラブコメディだ。二人の恋の始まりを予感させるメインビジュアルと、新キャストが解禁された！ ©ABCテレビ・ストーム