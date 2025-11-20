インディアナ・ペイサーズ vs シャーロット・ホーネッツ日付：2025年11月20日（木）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 127 - 118 シャーロット・ホーネッツ NBAのインディアナ・ペイサーズ対シャーロット・ホーネッツがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1