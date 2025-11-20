安倍元首相の銃撃事件の裁判員裁判で、山上徹也被告に対する被告人質問が20日午後から始まり、被告が何を語るのか注目されます。3年前の安倍元首相の銃撃事件で、殺人などの罪に問われている山上徹也被告。20日午後から10回目となる裁判員裁判が開かれ、山上被告の被告人質問が初めて行われます。これまでの裁判では被告の母親や妹が出廷し、母親が旧統一教会に約1億円に上る献金をし自己破産していたことなど、被告の生い立ちが明