ロサンゼルス・ドジャースをワールドチャンピオンに導いた名将デーブ・ロバーツ監督への「ABEMA」独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』。11月14日（火）に放送された同企画では、ワールドシリーズ2連覇達成から1週間後、ロバーツ監督が山本由伸に最大級の敬意を表する場面があった。©AbemaTV,Inc.【写真】ロバーツ監督が即答した、自身が選ぶ“ポストシーズンMVP”ワールドシリーズ第7戦、前日に100球近くを投げながら