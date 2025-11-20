バーミンガムの藤本寛也が苦境イングランド2部バーミンガム・シティに所属する日本人MFの藤本寛也が、現地メディアから早くも退団の可能性を指摘されている。夏にポルトガルから移籍してきた藤本は、ここまで出場機会がほとんどなく、現地ファンから厳しい見方が示されている。英メディア「Football League World」が、ファンの意見を交えながら「バーミンガム・シティの夏に加入した選手が、わずか46分のプレーで既にセイント・