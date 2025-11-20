福井・大野市で、歩いていた高齢の男性がクマに襲われる被害がありました。男性は頭にけがをして病院に搬送されましたが、命に別条はありません。20日午前7時ごろ、福井・大野市の山際にある集落で、住民から「外を歩いていた男性がクマに襲われてけがをしている」と通報がありました。襲われたのは高齢の男性で、頭をひっかかれてけがをし、病院に搬送されましたが意識はあり、命に別条はないということです。市によりますと、こ