柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、東京都から自民党の都議団が来県し、再稼働の必要性を訴えました。意見交換会には自民党東京都連幹部の都議や新潟県連の幹部が参加しました。都連側は電力の消費地として再稼働の必要性を訴えました。〈自民党東京都連 幹事長菅野弘一都議〉「柏崎刈羽原発が再稼働していただくような時期が来ることを私たちとしてはおおいにお願いしたい」花角知事は21日にも再稼働の容認を表明する見込みで、新