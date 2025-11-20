20日も県内では、民家の敷地などでクマの目撃情報が相次いでいます。警察から20日に発表されている正午現在の目撃情報です。（※以下、発表順）◆魚沼市・20日午前4時頃、魚沼市須原の空き地・体長約1.5メートルのクマ1頭を目撃・民家の直近◆五泉市・20日午前7時28分頃、五泉市矢津の民家前・クマ2頭を目撃（1頭は体長約0.5メートル、ほか1頭は不明）◆阿賀野市・20日午前10時1分頃、阿賀野市大室の民家敷地内・体長