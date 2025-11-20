東海地方は、きょうは広く晴れて日差しが暖かく感じられるでしょう。 【写真を見る】愛知･岐阜を中心に空気が乾燥 火の取り扱いに注意を 土日は各地でお出かけ日和に 来週火曜日は雨予想 愛知･岐阜･三重の天気予報 正午前の名古屋市内は、雲はほとんどなく、すっきりとした青空が広がっています。この時間は日差しが暖かく、朝から気温はぐんぐんと上がっています。 きょうは午後も晴れるでしょう。空気がカラッとして、厚手の