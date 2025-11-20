これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、佐渡に強風注意報が発表されています。 佐渡では夕方以降、強風に注意してください。 ◆20日(木)これからの天気 いま晴れているところも次第に雲が増えるでしょう。 下越と佐渡では、夜は雷雨となるところもありそうです。お帰りが遅くなる方は念のため雨具があると安心です。 降水確率は、夜は村上市と佐渡市で40%とやや高くなっています。 ◆20日(木)の予想最高