11月20日、島田慎二氏（日本バスケットボール協会会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第263回が配信。B.革新に向けた全55クラブの参入カテゴリー確定を受け、5年間にわたる制度設計の舞台裏と覚悟について語った。 10月末に2026－27シーズンのBリーグクラブライセンス判定結果が発表され、島田氏は「大変だったというか、もう5年くらいずっとやってきて、