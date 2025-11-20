【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46・松田里奈の1st写真集（2026年1月20日発売）より、水着カットが解禁となった。 ■しなやかなボディラインと大人びた表情が印象的！ 解禁されたカットは、撮影最終日に夕焼けのビーチで撮影。 花と鳥のモチーフが散りばめられた水着を身に着け、ビーチに寝転ぶ松田。しなやかなボディラインと大人びた表情が印象的な一枚となっている。 PHOTO BY 北浦敦子