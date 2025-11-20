伊勢神宮で、来年の干支“丙午”を一刀彫でかたどった、「干支守」の箱詰めが始まりました。 【写真を見る】来年の干支“丙午”を一刀彫り 新春の旭日に凛とたくましく前進する春駒を表現 伊勢神宮で｢干支守｣箱詰め作業始まる 三重 「干支守」は、伊勢の伝統工芸師たちが神宮林で育ったクスノキで、ことし4月から制作しました。 箱詰め作業は伊勢神宮の正月を迎える準備の一つで、きょうは完成した「干支守」に傷がないか職人が