岡山市北区の源吉兆庵ホールディングス本社前に恒例のクリスマスイルミネーションがお目見えしました。 【写真を見る】「LED約23万球」高さ約10m、幅約8mのプレゼントボックスがきらめくクリスマスイルミネーション点灯式【岡山】 午後5時に点灯式が行われ、LED約23万球を使った高さ約10m、幅約8mのプレゼントボックスが華やかに輝きました。新たに登場したサンタハウスも人気のフォトスポットになっていま