２０日前引けの日経平均株価は前営業日比１４８７円４０銭高の５万００２５円１０銭と急反発。前場のプライム市場の売買高概算は１２億３２７万株、売買代金概算は３兆３２４７億円。値上がり銘柄数は１４０７、対して値下がり銘柄数は１７１、変わらずは３５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は大きく買い優勢の地合いとなった。日経平均の上げ幅は一時２０００円を超え、５万円台に戻した。日本時間早朝に発表された