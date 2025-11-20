２０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は大幅続落。高市早苗政権が掲げる経済政策が財政悪化につながるとの警戒感に加え、為替市場で円安が進んだことからインフレが懸念された。 各メディアが１９日に「政府が近く策定する総合経済対策が２０兆円を超える規模で調整されている」と報じたことで、財政悪化リスクが意識されているもよう。また、足もとでの円安進行が輸入物価の上昇を通じて国内のインフレ圧力になりかね