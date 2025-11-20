2025年11月末に開かれる小売店の大型セール『ブラックフライデー』が、新潟市内のショッピングモールでも始まりました。 アメリカ発祥の大型セール『ブラックフライデー』。イオンスタイル新潟亀田インターでは朝から多くの人が詰めかけ、お目当ての商品を買い求めていました。今回は「超半額祭」と題して、半額の商品を去年の2.5倍に拡大。おもちゃや生活用品なども2割～3割引とな