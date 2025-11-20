総合格闘家として活躍する萩原京平さんが、ラジオ番組で自身の歩みについて語りました。総合格闘家・萩原京平選手、パーソナリティーのKanon☆☆☆☆総合格闘技について聞かれた萩原さんは「蹴り・パンチ・投げ・締め……何でもアリで、制限されているルールが一番少ない格闘技です」と説明。筋肉をつけるための自身が行うトレーニングは器具で高負荷をかけるものではなく、｢対人の組み合い」だけなのだとか。大阪府豊中市出