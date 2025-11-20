人口がわずか15万人強のキュラソーが、悲願のワールドカップ初出場を決めた。北中米ワールドカップの北中米・カリブ海予選で、グループBの首位を走っていたキュラソーは、11月18日の最終節でジャマイカと敵地で対戦。スコアレスドローに持ち込み、ついに本大会の出場権を手にした。面積は種子島とほぼ同じの444平方キロメートルという小国が起こした奇跡に、海外メディアも注目。『Daily Sun』は「キュラソー、ワールドカッ