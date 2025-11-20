クリーブランド・キャバリアーズ vs ヒューストン・ロケッツ日付：2025年11月20日（木）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 104 - 114 ヒューストン・ロケッツ NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対ヒューストン・ロケッツがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーター