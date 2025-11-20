お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、19日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）で、譲れないこだわりについて語った。スーパーのプライベートブランドの話題になり、「アンガールズ」田中卓志は「ポン酢とかは」と重宝していることを告白。これにケンコバは「俺、そういうとこは結構金を使っちゃうんよな」といい、「ホンマは食材こそ金を使えって思うねんけど、最後の味