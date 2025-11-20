香港メディアの香港01は19日、東京・浅草の浅草寺を訪れた中国人観光客が「冥銭（陰司紙）」を使っておみくじを引く様子を撮影した動画が物議を醸したと報じた。投稿者の男性は動画内で、浅草寺の天井に描かれた「龍之図」や「天人散華之図」を指して「これらはみんな中国唐代の様式だ」と主張。そして、おみくじを販売している場所に移動し、「日本のおみくじでは中国人は幸福を得られない。中国人の幸福は自分自身に頼るものだ。