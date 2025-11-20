³°Ìî¼êÊä¶¯¤¬É¬¿Ü¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¡È¥¦¥ë¥È¥éC¡É¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤­¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¸µÁêËÀ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡£ÂçÃ«¤È¤ÎºÇ¶¯¥Ç¥å¥ª¡Ö¥È¥é¥¦¥¿¥Ë¡×¤¬¥Áー¥à¤òÂØ¤¨¤ÆÉü³è¤¹¤ë¤Î¤«¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³°Ìî¿Ø¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¡£³ÍÆÀ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹