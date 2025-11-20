中国外交部と在日本中国大使館・総領事館はこのほど中国国民に対し、日本への渡航を慎重に検討するよう注意喚起を行った。文化・観光部も16日に同様の注意喚起を発表した。二重の注意喚起を受け、訪日旅行の「航空券・ホテル・ツアーのキャンセル」現象が注目を集めている。中国国際航空、中国東方航空、中国南方航空の3大航空会社が11月15日、いち早く日本路線の航空券のキャンセル・変更についての特別対応策を発表すると、海南