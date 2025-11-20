【モデルプレス＝2025/11/20】Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と女優の松本穂香がW主演を務める日10ドラマ「50分間の恋人」（2026年1月クール／ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠／毎週日曜よる10時15分〜）より、メインビジュアルが解禁。あわせて、新たな出演キャストが発表された。【写真】JUMP伊野尾主演ドラマに出演する21歳STARTOタレントの役衣装姿◆ 秋元真夏・黒田光輝ら新キャスト解禁お弁当をきっかけに心を通わせていく中