20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1520円高の5万220円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万25.1円に対しては194.90円高。出来高は3万4504枚となっている。 TOPIX先物期近は3318.5ポイントと前日比59.5ポイント高、現物終値比8.43ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50220 +