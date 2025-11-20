霧島市で見つかった死んだ野生のイノシシについて、県は19日夜、国による検査の結果、家畜伝染病に指定されている「豚熱」に感染していたと発表しました。野生のイノシシの感染は、県内で初めてです。県によりますと、今月17日、霧島市霧島田口で野生のイノシシ1頭が死んでいるのが見つかりました。19日、国の検査機関で詳しい検査が行われ、陽性が確認されました。豚熱は、人に感染する恐れはないものの、豚やイノシシが感