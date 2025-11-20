キャラクターグッズなどを扱うグッドスマイルカンパニー（東京都千代田区）は、「メカスマ」ブランドの新シリーズ「BRICKROID（ブリックロイド）」第1弾、映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」に登場する「エヴァンゲリオン初号機」などのデフォルメフィギュア3種を2026年5月に発売する。それに先だち、25年12月24日まで直販サイト「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」で予約受付を行う。首や腕、脚が可動、自由なポージングが可