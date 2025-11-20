◎全国の天気日中は西日本、東日本の広い範囲で晴れるでしょう。空気がカラカラに乾燥しますので、火の取り扱いにはご注意ください。調理中は火のそばを離れないように。調理器具や暖房器具の周辺には燃えやすい物を置かずに整理しましょう。北日本は天気が下り坂で、札幌は夜から雨や雷雨となる見込みです。◎予想最高気温北日本や日本海側で、前日より高く、青森は8℃高い12℃、札幌は7℃高い10℃、新潟は6℃高い14℃の予想です